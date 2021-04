Natale di Roma, apre il Roseto comunale come da tradizione

Nella ricorrenza del Natale di Roma, il Roseto comunale apre mercoledì 21 i cancelli al pubblico, come vuole la tradizione.

Il giardino ospita una collezione botanica di oltre 1100 varietà di rose provenienti da tutti i continenti che, come di consueto, sarà possibile visitare gratuitamente. Curato dai tecnici del Servizio Giardini capitolino, il Roseto di Roma offre un magnifico spettacolo di fioriture e la possibilità di fare una passeggiata all’aperto, in un luogo incantevole ed unico al mondo, nel rispetto delle norme di comportamento previste per il contrasto alla pandemia in corso.

Situato in via di Valle Murcia, ai piedi dell’Aventino, il giardino è suddiviso in due aree: collezione e concorso. Dal 21 aprile al 15 maggio si potrà passeggiare tra i cespugli della collezione botanica, arricchita quest’anno dall’acquisto di 340 piante, con un’operazione che non veniva effettuata da almeno dieci anni. Inoltre, grazie a nuovi totem e leggii, i visitatori potranno riconoscere le tante varietà di rose tra cui alcune molto particolari come la Rosa Chinensis Virdiflora dai petali di color verde o la Rosa Mutabilis, il cui fiore in cinque giorni cambia colore 7 volte: il bocciolo rosso, diventa arancione schiudendosi, quindi giallo, crema, rosa chiaro, rosa intenso ed infine cremisi. Particolarità di questa sezione anche i vialetti a forma di menorah, il candelabro a sette braccia, realizzati in memoria dell’antico cimitero ebraico che sorgeva proprio in quest’area. Dal 16 maggio al 13 giugno si potrà visitare anche l’area che ospita le piante partecipanti al concorso internazionale Premio Roma che, istituito nel 1933, apre la stagione internazionale delle manifestazioni dedicate a questo fiore.Ogni anno a maggio, una giuria che segue per due anni l’evoluzione degli ibridi inviati da florovivaisti di ogni parte del mondo, premia le migliori varietà di rose inedite. Il Roseto comunale è aperto tutti i giorni dalle ore 8,30 alle 19,30.