Natalità, Mattarella sprona il governo: "Agevolare la formazione familiare"

Natalità, al via gli Stati Generali a Roma

Si è aperta oggi a Roma, all'Auditorium della Conciliazione, la terza edizione degli Stati Generali della Natalità. L’evento - a cui domani parteciperanno anche Papa Francesco e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni - sarà l’occasione per riflettere sulla criticità della denatalità attraverso il dialogo tra rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni, del mondo della cultura, del giornalismo, dello spettacolo e dello sport. Ricordiamo, infatti, che con una media di 1,25 per nucleo famigliare quella italiana è la percentuale di natalità più bassa d’Europa (insieme a Spagna e Grecia), oltre che tra le più basse al mondo.

"I 59 milioni di italiani di oggi scendono a 48 milioni scarsi, spariscono 11 milioni di persone. 800mila morti a fronte di 300mila nati. Questo, se non cambiano le cose, è uno scenario che va a realizzarsi", lo ha detto Giancarlo Blangiardo, ex presidente Istat, intervenendo alla manifestazione. "La popolazione è sempre cresciuta fino al 2014, poi è incominciata a scendere. Un grande paese comincia a perdere popolazione rischiando di non essere più un grande paese. Da un po' di anni a questa parte siamo un paese con più morti che nati. Questa è la fotografia oggi", ha sottolineato.

L'intervento di Sergio Mattarella: "Conciliare equilibrio tra vita e lavoro"

Per l’occasione, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato un messaggio al presidente del Forum delle associazioni familiari Aps Gianluigi De Palo, nonchè organizzatore della manifestazione. “La coesione sociale del Paese si misura sulla capacità di dare un futuro alle giovani generazioni creando un clima di fiducia. Politiche abitative, fiscali e sociali appropriate, conciliare l'equilibrio tra vita e lavoro sono questioni fondamentali per lo sviluppo delle famiglie”, ha dichiarato il capo dello Stato, il quale ha poi aggiunto che “alle istituzioni compete la responsabilità di attuare politiche attive che permettano alle giovani coppie di realizzare il loro progetto di vita, superando le difficoltà di carattere materiale e di accesso ai servizi che rendono ardua la strada della genitorialità”.