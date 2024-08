Naufragio Palermo, gli ultimi 16 minuti d'inferno. Continuano le ricerche per trovare il corpo di Hannah Lynch

Naufragio Bayesian: continuano le ricerche per recuperare il corpo di Hannah Lynch

Continuano le ricerche dell’ultima persona dispersa nel naufragio del Bayesian, lo yacht di lusso di proprietà del magnate inglese Mike Lynch, inabissatosi all’alba di lunedì 19 agosto a causa di una tempesta marina. È Hannah Lynch, figlia minore del proprietario dell’imbarcazione, che i sommozzatori stanno cercando.

I corpi del padre, di Jonathan Bloomer e della moglie, e quelli di Chris e Nada Morvillo sono stati recuperati nella giornata di ieri. Quello del cuoco di bordo, invece, è stato trovato poche ore dopo la tragedia, vicino al punto in cui è affondato il Bayesian.

I Vigili del fuoco, di cui fanno parte i sommozzatori e gli speleo sub incaricati, continuano a dire che è un lavoro “molto complesso”. Le ricerche erano state sospese ieri al tramonto per riprendere questa mattina con gli adetti che ritornano sul fondale a 50 metri di profondità dove si trova lo scafo, adagiato sul fianco destro.

La procura: lo yacht è affondato in 16 minuti

Continua l’indagine per naufragio e omicidio colposo contro ignoti della procura di Termini Imerese che, oggi, ha acquisito il sistema di tracciamento Ais. Consente di ricostruire la rotta del Bayesian e gli ultimi minuti prima dell’inabissamento. Insieme agli altri dati disponibili, è stato definito il tempo in cui si è svolto il naufragio: 16 minuti, non 60 secondi come era stato detto dai primi testimoni.

In quel lasso di tempo, il veliero è stato colpito da una tempesta marina, ha iniziato a imbarcare acqua, ha lanciato l’allarme e si è capovolto fino a scendere a picco nel fondale di Porticello, lungo la costa palermitana. Tutto è iniziato alle 3:50 della mattina di lunedì 19 agosto. Come riporta il Corriere della Sera, lo yacht si è mosso avanti e indietro, poi di fianco e ancora avanti e indietro. L’ancora ha tenuto finché le è stato possibile, ma il vento forte è riuscito a farla disancorare. Il Bayesian ha combattuto fino all’ultimo e per 358 metri di movimento. Alle 4:05 è affondato.

Subito dopo il suo sistema “Epirb” ha lanciato l’allarme per avvenuto affondamento alla stazione satellitate di Bari, gestita dalla Guardia costiera. Come descritto ieri dai superstiti, il veliero è affondato di prua e poi si è girato sul fianco destro. È stato trovato così dai sommozzatori. Le 5 persone morte intrappolate al suo interno, invece, sono state trovate nelle cabine dell’imbarcazione. Hanno lottato fino all’ultimo, spostandosi verso il lato sinistro della barca, per cercare di sopravvivere.