Navi della Marina Militare sul percorso Tap dopo l'attacco al Nord Stream

Gas: Marina militare italiana sorveglia gasdotto Tap

La Marina militare italiana ha svolto un'operazione di monitoraggio del tratto sottomarino del gasdotto Tap (Trans adriatic pipeline), al largo di San Foca, sulla costa di Melendugno, nel Salento, dove approda il terminale della condotta che trasporta fino all'Italia il gas naturale estratto in Azerbaijan. Le attivita' di sorveglianza, visibili nelle giornata di venerdì dalla costa, seguono il recente attentato al gasdotto Nord Stream. Nelle scorse ore, al largo di San Foca sono state viste operare due navi.

Navi della Marina Militare lungo il tracciato di Tap: controlli rafforzati dopo l'attacco al Nord Stream. "Misure cautelative"

Conferme sono poi arrivate anche dalla societa' Tap: "Stiamo operando, come di consueto, in pieno coordinamento con le autorita' e sono in atto tutte le misure finalizzate alla gestione del rischio".

“Misure cautelative - fanno sapere - necessarie alla luce dei rischi connessi all'attuale situazione interazionale. Da parte nostra, come abbiamo sempre fatto, stiamo collaborando con le autorità e gli operatori per gestire la situazione e garantire la sicurezza delle infrastrutture”.

Collegandosi con il Trans anatolian pipeline (Tanap) al confine greco-turco, Tap attraversa la Grecia settentrionale, l'Albania e il Mare Adriatico prima di approdare sulla costa salentina per poi connettersi alla rete italiana del gas naturale.

Dal Tap al Canale di Sicilia, Marina rafforza vigilanza gasdotti

La conduttura sottomarina raggiunge una profondita' massima di oltre 800 metri. Tap fa parte del Corridoio meridionale del gas e rappresenta un'opera di importanza strategica. Con i suoi 878 chilometri di lunghezza e una portata massima di 20 miliardi di metri cubi di gas, si stima che, a pieno regime, Tap possa approvvigionare 14 milioni di utenze domestiche in Europa".