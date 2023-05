'Ndrangheta, fiumi di droga dal Sud America: 41 indagati

Maxi operazione antidroga della Guardia di Finanza di Bologna: 41 indagati nella 'ndrangheta

Un'imponente operazione della Guardia di Finanza di Bologna ha smantellato un traffico internazionale di droga, portando all'esecuzione di 41 ordinanze di custodia cautelare (37 in carcere, 3 agli arresti domiciliari e un obbligo di dimora), nelle province di Bologna, Reggio Emilia, Modena, Parma, Milano, Cremona, Brescia, Pavia, Livorno, Roma, Foggia, Potenza, Crotone e Reggio Calabria.

Nel mirino delle Fiamme Gialle sono finite persone legate a un’associazione a delinquere composta da italiani appartenenti o contigui alla 'ndrangheta reggina (‘ndrine Romeo “Staccu” e Giorgi di San Luca) e crotonese (Locale di Cirò Marina), dedita al traffico internazionale di cocaina, hashish e marijuana. Scoperta anche una rete di stretti rapporti con i cartelli colombiani, peruviani, messicani e boliviani, grazie a cui la droga arrivava dal Sud America nei porti dell'Europa settentrionale, in particolare Anversa e Rotterdam, per essere poi distribuita in Italia, oltre che nel resto del continente europeo.

Le complesse indagini, durate oltre due anni, dirette dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bologna e coordinate dalla Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, hanno anche permesso di riscontrare il coinvolgimento di una fitta rete di soggetti di nazionalità cinese dediti, professionalmente e con carattere di sistematicità, al riciclaggio degli ingenti proventi illeciti accumulati dal sodalizio criminale. Dalle indagini è emerso che l’associazione criminale è stata in grado di ripulire più di 5 milioni di euro, mentre la droga movimentata ammonta a un totale di 1.200 chili di cocaina, 450 chili di hashish e 95 chili di marijuana, per un giro di denaro pari a decine di milioni di euro.

Le Fiamme Gialle hanno colpito i patrimoni delle associazioni a delinquere sequestrando beni per un valore pari a 50 milioni di euro: "Si tratta di organizzazioni che rappresentano una minaccia a livello mondiale" ha dichiarato il comandante regionale Ivano Maccari "e che hanno stabilito una cooperazione molto efficace non solo nel traffico di droga, ma anche nel riciclaggio e nella contraffazione".