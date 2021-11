Neonata positiva abbandonata, affidata a una coppia. Ma la madre la rivuole

Palermo, neonata positiva abbandonata: guarita e affidata a una coppia ora la madre biologica la rivuole

Nata a ottobre 2020 all'Ospedale dei Bambini di Palermo, Sara dopo essere risultata positiva al Covid fu abbandonata dalla madre, rimanendo nella struttura sanitaria fino alla guarigione. La madre, una donna rom, era sparita nel nulla lasciando la figlioletta di tre mesi a una zia, "per far ritorno in Romania". Contattata in seguito dai medici, la donna fu rintracciata nel dicembre successivo a Catania e arrestata, disse di essere rimasta bloccata in Romania.

La zia a cui la piccola era stata lasciata la portò in ospedale dove la bimba rimase completamente sola, per poi essere affidata a dei medici, e infine a una comunità per minori.

Oggi ha un anno e 4 mesi e ha finalmente trovato una famiglia che l'ha presa in affido. Ma ora la mamma biologica ha iniziato una guerra giudiziaria per l'affidamento. Da subito il Tribunale per i minori venne travolto dalle richieste di affidamento e adozione, che ha deciso di affidare Sara alla famiglia con la quale ha vissuto in questi mesi perché dichiarata adottabile.

Ma la mamma biologica ha fatto opposizione alla decisione del giudice monocratico. Ed è in mano ai giudici della Corte d'Appello il destino della vita futura della bimba, se resterà nella nuova famiglia o se ritornerà dalla madre.

"Non volevo abbandonare la mia bambina - aveva dichiarato la donna a Repubblica nei mesi scorsi - l'avevo affidata a mia cognata per volare in Romania da mia sorella in fin di vita. Ma la rivoglio, è mia figlia". La donna, insieme alla cognata, è stata arrestata per abbandono di minori.