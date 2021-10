No Green Pass, Barillari-Cunial barricati in Regione: "Resistere per esistere"

No Green Pass, il consigliere Davide Barillari e la deputata Sara Cunial occupano gli uffici della Regione Lazio: "Difendiamo il lavoro, aspetto mi portino via con la forza"

Le proteste no Green Pass non riguardano solo i porti italiani. Il consigliere della Regione Lazio Davide Barillari, dichiaratamente contrario al vaccino e alla certificazione verde, ha occupato ieri gli uffici del Consiglio regionale insieme alla deputata del Gruppo Misto ed ex M5S, Sara Cunial. "Siamo entrati ieri sera e abbiamo passato qui la notte. continuiamo l'occupazione. Unitevi a noi, presidio al Consiglio della Regione lazio, Pisana, dalle 9.30. Buona resistenza a tutti!!", scriveva Barillari su Facebook. "Siamo in difesa del diritto al lavoro, resistere, resistere", affermano entrambi sui rispettivi profili social.

"15 ottobre 2021, i libri di storia ricorderanno questa giornata come la GIORNATA DELLA VERGOGNA. - scriveva questa mattina Barillari sul suo profilo Facebook a commento di un video da lui registrato - Sono entrato nel mio ufficio senza greenpass e senza tampone. Da questo momento aspetto le forze dell’ordine che mi dicano che non posso più stare nel mio ufficio a lavorare, aspetto che le autorità di questo Stato, che dovrebbero difendere la Costituzione della Repubblica Italiana, mi vengano a prendere per farmi uscire con la forza. Io non opporrò resistenza: il mio è un atto simbolico, politico, istituzionale, per svegliare le coscienze. Io rispetto la Costituzione Italiana".