"Non mi andava più di lavorare". 25enne spara ai genitori per l'eredità

Vicenza, uccide i genitori per i soldi e va al bar a vedere la Champions

Una storia di cronaca molto simile a quella di Pietro Maso, che uccise padre e madre per ottenere l'eredità, arriva da un paesino in provincia di Vicenza, Chiampo. Un 25enne ha sparato uccidendo i genitori per i soldi. Diego Gugole aveva un piano premeditato che - si legge sul Corriere della Sera - lui stesso ha confessato ai carabinieri quando si è costituito: "Non volevo lavorare". Il killer pianificava l’agguato da circa un mese, da quando si era rivolto a un impresario per "prenotare" uno degli appartamenti che stava costruendo in un paese vicino. L’idea era di pagare la casa e acquistare una nuova auto con il denaro di famiglia, una volta eliminati i genitori. Un'eredità quantificata in 800 mila euro.

Per buona parte della giornata il 25enne - prosegue il Corriere - ha seguito alla lettera il piano che aveva in mente. Si è lavato e cambiato. Ha trasferito 16.000 euro dal conto del padre al suo, denaro che poi ha «girato» al costruttore come caparra per la casa. Poi è andato in un bar a vedere la partita di Champions. Forse è proprio nel locale che ha capito che quel suo piano non avrebbe mai retto: inutile sperare di farla franca, prima o poi l’assenza dei coniugi sarebbe stata notata e avrebbero preteso da lui quelle spiegazioni che non era in grado di dare. Tanto valeva arrendersi subito. Gugole è salito in auto e ha suonato il campanello della caserma dei carabinieri di Vicenza: "Ho ucciso i miei genitori".

Leggi anche: