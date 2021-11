Novantenne rapinata in casa e massacrata a colpi di ferro da stiro per 50 €

90enne rapinata in casa e massacrata a colpi di ferro da stiro per 50 €

Una violenza brutale per pochi spiccioli, uccisa a colpi di ferro da stiro. Così è morta una 90enne di Milano, rapinata in casa da due sudamericani, incastrati dalle immagini di sicurezza nei pressi del palazzo. Un bottino - si legge sul Messaggero - talmente misero da rendere il gesto ancora più inspiegabile. I due malviventi hanno portato via all'anziana signora 50 euro, un orologio e alcuni anelli. La rapina è avvenuta in zona stazione Centrale. Nessun legame tra la vittima e i due killer, l'unico elemento emerso nel corso delle indagini è la frequentazione di uno dei due del palazzo, l'uomo dormiva spesso a casa di un parente che abitava lì.

In quelle circostanze - prosegue il Messaggero - potrebbe essersi accorto dell'anziana signora. Nell'appartamento la polizia scientifica ha sequestrato anche un coltello da cucina, ma l'autopsia ha confermato che la morte è dovuta alla profonda lesione alla testa provocata dalla piastra del ferro da stiro. I due ladri poi prima di uscire hanno dato fuoco alla camera da letto, nel tentativo di cancellare ogni traccia. Ma le telecamere di sicurezza gli hanno incastrati.