Novi Ligure, investe la ex e poi la picchia. Salvata da un ex carabiniere

Novi Ligure, la terribile aggressione e il salvataggio. Video choc

Tragedia sfiorata a Novi Ligure in provincia di Alessandria, una donna è stata quasi investita volutamente da un suv che viaggiava a grande velocità, l'obiettivo del 50enne alla guida era proprio quello di colpirla, i due avevano avuto una relazione in passato. Il soggetto è poi sceso dalla sua auto e ha aggredito con violenza la donna, una 41enne. il peggio è stato evitato grazie all'intervento di un carabiniere in pensione. La donna, sconvolta e terrorizzata, piangeva e gridava.

Quando la gente ha compreso che l'automobilista ha tentato di ucciderla, si è rischiato il linciaggio dell'uomo. L'ex carabiniere è riuscito comunque a gestire la criticità, fino all'arrivo dei colleghi in divisa. A quel punto è scattato l'arresto del 50enne. Un video mostra la terribile aggressione. Un'autovettura lanciata a tutta velocità manca di un soffio una donna, finisce sulle aiuole, infrange i sostegni della segnaletica stradale e va a sbattere contro un albero. La donna cade a terra, grida, l'uomo scende dall'auto e la aggredisce con violenza. Poi il salvataggio e l'arresto.