Nube tossica in piscina, 150 studenti intossicati

Circa 150 ragazzi di una scuola superiore sono rimasti intossicati a Guastalla, nel Reggiano, a causa di una nube tossica che si è sprigionata in una piscina. Secondo quanto appreso, l'impianto sorge vicino ad alcune scuole del paese. Diversi giovanissimi sono stati ricoverati al pronto soccorso. Le indagini sono in corso; molti ragazzi sono già rientrati in classe. Secondo i primi accertamenti, l'incidente sarebbe avvenuto durante alcuni lavori di manutenzione ai depuratori. Si ipotizza che una quantità di acido solforico, solitamente utilizzata in questi casi, sia entrata in contatto con un'altra sostanza innescando una reazione chimica che ha poi provocato la nube giallastra. Anche il tecnico che era al lavoro risulta tra gli intossicati ma non è in pericolo di vita. Sul posto si è precipitato un corposo contingente di soccorsi tra cui il nucleo Nbcr dei Vigili del Fuoco, le forze dell'ordine, il 118, il sindaco e gli operatori di Arpae che stanno analizzando la situazione.