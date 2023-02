Nuoro, boss evaso: aveva le chiavi del cortile. Ora è caccia ai complici

Nuoro, le novità della rocambolesca fuga del boss dal carcere: aveva le chiavi del cortile

Emergono nuovi particolari sull'evasione del boss evaso dal carcere Badu 'e Carros di Nuoro. Marco Raduano era in possesso delle chiavi per uscire dal reparto di massima sicurezza e raggiungere il cortile della struttura. La fuga rocambolesca del 39 pugliese, esponente della mala foggiana, che stava scontando una pena a 19 anni di reclusione, ogni giorno si arricchisce di nuovi tasselli. Ora è scattata la caccia a complici e fiancheggiatori in tutta la provincia, con controlli rafforzati in tutti i porti e gli aeroporti della Sardegna.

