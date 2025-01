Oliviero Toscani, gli scatti più iconici che hanno rivoluzionato il mondo della fotografia

Oliviero Toscani morto, le foto più iconiche che hanno segnato la sua carriera da fotografo

L'Italia piange uno dei fotografi più iconici dell'ultimo secolo: Oliviero Toscani. Morto questa mattina all'età di 82 anni, Toscani ha segnato il panorama artistico italiano, diventando un vero e proprio "rivoluzionario". Ecco qui alcuni dei suoi scatti più iconici che hanno marchiato la storia della fotografia.

Lo scandaloso bacio tra un prete e una suora

Prete e Suora: lo scatto è stato realizzato da Toscani nel 1991. Il fotografo ha immortalato il bacio tra un prete e suora per rimarcare di quanto l'amore sia universale: non esiste una linea di demarcazione tra sacro e profano.







L'anoressia e il corpo nudo di Isabelle Caro

Nel 2007 Oliviero Toscani ha fatto scoppiare un vero e proprio caso immortalando il corpo nudo di Isabelle Caro modella che pesava solo 37 kg.





La campagna pubblicitaria sui jeans

"Chi mi ama, mi segua", recitava lo slogan della foto che ritrae in primissimo piano il lato B della modella Donna Jordan.





I cuori bianco nero e giallo

Oliviero Toscani ha lavorato per 20 anni alle campagne pubblicitarie della Benetton: nel 1996 ha realizzato tre cuori con le scritte white, black e yellow. Il messaggio? Siamo tutti uguali a prescindere dal colore della pelle.





I ritratti nel braccio della morte

Per Benetton Toscani ha lavorato alla campagna We, on Death Rowe, letteralmente "Noi, nel braccio della morte". E i protagonisti dei ritratti sono proprio loro, i condannati a morte.





La campagna Unhate

Uno scatto della campagna "Unhate" sempre per Benetton.