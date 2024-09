Omicidio Bellocco: gip convalida fermo e dispone carcere Beretta

La gip di Milano Lorenza Pasquinelli ha convalidato il fermo per omicidio e disposto la custodia cautelare in carcere per Andrea Beretta, il capo ultrà dell’Inter accusato di aver ucciso a coltellate il 36enne Antonio Bellocco la mattina del 4 settembre a Cernusco sul Naviglio, nel Milanese.

La giudice, accogliendo la richiesta dei pm della dda Paolo Storari e Sara Ombra, ha ritenuto che i gravi indizi e la gravità del fatto rendono il carcere l’unica misura idonea a contenere le esigenze cautelari.