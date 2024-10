Omicidio Cecchettin, al via l'interrogatorio di Turetta: "Voglio raccontare tutto". In aula il papà di Giulia, assente la sorella: "Incubi da mesi"

Omicidio Giulia Cecchettin, il papà Gino in Aula con Turetta

E' il giorno di Filippo Turetta al processo per l'omicidio di Giulia Cecchettin, uccisa l'11 novembre 2023 a Vigonovo. E' in aula "per onorare la memoria di Giulia", ha spiegato il suo legale Giovanni Caruso che sta portando avanti una strategia di "minima difesa": un processo rapido, senza testimoni e senza recriminazioni rispetto all'accusa, devastante, codice alla mano, di omicidio volontario aggravato da premeditazione, crudeltà e legame affettivo, e dei reati di sequestro di persona, occultamento di cadavere e porto d'armi.

Per lo studente di 22 anni ancor più difficile che guardare negli occhi i giudici della Corte d'Assise sarà reggere lo sguardo di Gino Cecchettin, il padre di Giulia che più volte ha espresso la sua vicinanza ai genitori del ragazzo, provati, ha detto, da un dolore più grande del suo. E anche per lui arriva la prova più difficile: ascoltare com'è stata uccisa la figlia, nei dettagli, da quel giovane che per la figlia era stato il primo amore.

Assente la sorella di Giulia, Elena Cecchettin

Elena Cecchettin non sara' in aula ad ascoltare Filippo Turetta nel processo che lo vede accusato dell'omicidio della sorella Giulia. "Oggi e lunedì 28 ottobre non sarò presente in aula - scrive sui social-. Non per disinteresse, ma per prendermi cura di me stessa. Sono più di 11 mesi che continuo ad avere incubi, 11 mesi che il mio sonno è inesistente o irrequieto. La mia salute mentale e soprattutto quella fisica ne hanno risentito. Ho perso il conto delle visite mediche che ho dovuto fare nell'ultimo anno. Seguirò a distanza anche tramite i miei legali, tuttavia non parteciperò. Sarebbe per me una fonte di stress enorme e dovrei rivivere nuovamente tutto quello che ho provato a novembre dell'anno scorso. Semplicemente non ne sono in grado. Sono umana, e come tutti non sono invincibile", conclude.

Turetta: “Mio piano era rapirla e toglierle la vita”

"Quando ho scritto quella lista avevo ipotizzato il piano di rapirla, stare con lei qualche tempo e poi farle del male e toglierle la vita". Filippo Turetta risponde così alla domanda del pm Andrea Petroni sul perché avesse compilato un elenco di cose da comprare, tra i quali lo scotch e i coltelli, indice della premeditazione, per la Procura, dell'omicidio di Giulia Cecchettin. L'imputato parla a testa bassa, la sua narrazione è spesso interrotta da momenti di titubanza.

Turetta, ho detto delle bugie nel primo interrogatorio

Filippo Turetta ammette di avere raccontato delle bugie nel primo interrogatorio, in particolare quando raccontò al pm di avere acquistato lo scotch nei giorni precedenti all’omicidio per la festa di laurea di Giulia Cecchettin.

Il nastro adesivo, in realtà, gli sarebbe servito per far tacere la ragazza. “Nel primo interrogatorio non ho dato la risposta corretta ad alcune domande e di questo mi dispiace” afferma richiamandosi anche a un memoriale che ha consegnato ai giudici in cui c’è un capitolo intitolato ‘Perché ho mentito’. In seconda fila, Gino Cecchettin ascolta con attenzione l’interrogatorio.

Turetta, comprai 2 coltelli per sentirmi più sicuro

“Nella lista scrissi che avevo bisogno di due coltelli per avere più sicurezza”. Sempre tra lunghe pause e con fatica, Filippo Turetta risponde alle domande del pm tutte concentrate, per il momento, sulla lista di oggetti che comprò prima del sequestro e dell’omicidio.

“Perché ho comprato un badile? Non so, non mi ricordo tanto, potrebbe essere per occultare il corpo”. E sempre sull’elenco, Turetta aggiunge: “Pensando al fatto che fosse un bruttissimo periodo, ho iniziato a scrivere questa lista per sfogarmi, questa cosa mi tranquillizzava. In un certo senso pensavo che le cose potessero cambiare”.