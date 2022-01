Omicidio Gigi Bici, arrestata Pasetti: la fisioterapista che trovò il cadavere

Pavia, omicidio Gigi Bici: arrestata Barbara Pasetti per tentata estorsione. Avrebbe chiesto 390 mila euro per la liberazione di Criscuolo

In manette Barbara Pasetti, 44 anni, la fisioterapista della frazione Calignano di Cura Carpignano (Pavia) davanti alla cui villa il 20 dicembre scorso è stato ritrovato il cadavere del 60enne Luigi Criscuolo, "Gigi Bici". La donna, che ha sempre negato di aver conosciuto Criscuolo, è indagata per presunta tentata estorsione nei confronti della vittima, che a Pavia era conosciuta da tutti come Gigi Bici per aver lavorato a lungo come ciclista.

La Squadra mobile di Pavia ha eseguito l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Pavia per l'ipotesi di tentata estorsione. Alla famiglia della vittima, secondo le ricostruzioni degli investigatori, la donna aveva avanzato una prima richiesta estorsiva a novembre, in seguito alla scomparsa di Criscuolo, pari a 390mila euro in cambio della liberazione dell'uomo. A questa ne sarebbero seguite altre due, tutte secondo gli inquirenti, provenienti dalla 44enne.

Secondo la Procura di Pavia la Pasetti "avrebbe fornito un contributo all'occultamento della salma e avrebbe cercato di trarre profitto dalla custodia della stessa nei pressi della propria abitazione". "Il procedimento penale - aggiunge la Procura - proseguirà non solo al fine di individuare gli autori materiali dell'omicidio, ma altresì allo scopo di trarre definitiva conferma degli addebiti allo stato mossi nei confronti dell'indagata".

Ieri la polizia si è presentata all'alba all'ingresso della villa di Calignano con un mandato di perquisizione. Gli agenti della mobile hanno condotto i controlli in collaborazione con la scientifica e con l'ausilio dei cani molecolari. I consulenti botanici hanno inoltre analizzando il terreno dove, nel pomeriggio del 20 dicembre, il figlio della Pasetti mentre giocava trovò il corpo di Gigi Bici.

Mentre era in corso la perquisizione Barbara Pasetti è stata accompagna in Questura per essere interrogata. Con lei anche il padre e l'ex marito, forse coinvolti nell'omicidio di Gigi Bici. Nel pomeriggio poi è stata arrestata.