Omicidio Gigi Bici, ex marito Pasetti: "Provò ad avvelenarmi due volte"

Luigi Criscuolo-Barbara Pasetti, l'ex marito di lei rivela: "Per ben due volte mi versò del veleno nel caffè"

Barbara Pasetti, prima di entrare in contatto con Luigi Criscuolo, da tutti conosciuto come Gigi Bici, avrebbe provato da sola a far fuori l'ex marito Gian Andrea Toffano, con il quale continuavano i rapporti, fino al 20 gennaio scorso quando è stata arrestata, sia per la gestione dei figli sia per i buoni rapporti mantenuti dopo la separazione.

A prima dell’autunno risalirebbero ben due tentativi della fisioterapista di avvelenare l'ex marito con un caffè. Gli episodi sarebbero accaduti in un bar, riporta il Giorno dal racconto dell'uomo, dove i due si erano trovati insieme e sul posto di lavoro di Gian Andrea. In entrambi i casi l’uomo si sarebbe sentito male a tal punto da ricorrere alle cure del San Matteo. I due referti sono stati consegnati da Toffano agli inquirenti il 7 febbraio, quando si è presentato in Questura per una deposizione spontanea.

L’uomo in Questura ha anche raccontato perché l’ex moglie dalla quale non è ancora divorziato lo voleva morto. Il 4 dicembre 2020, ha riferito Toffano, viene a mancare la madre, che aveva alle spalle un patrimonio immobiliare notevole. Se quindi fosse morto la sua eredità sarebbe andata in successione a Barbara e al loro figlio. Toffano dopo la morte della madre ha ereditato quattro appartamenti con garage, a Milano, Lecco, Brescia e Finale Ligure.

