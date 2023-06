Omicidio Senago, il procuratore Ardita: "Impagnatiello libero tra dieci anni"

Omicidio Senago, il pm Ardita: "Grazie alla legge Cartabia il killer..."

Arrivano novità importanti sul caso dell'omicidio di Giulia Tramontano, la 27enne incinta al settimo mese brutalmente assassinata dal suo fidanzato Alessandro Impagnatiello. Spunta un video che incastra definitivamente il killer di Senago, il barman viene ripreso dalle telecamere mentre cerca disperatamente di pulire con uno straccio le macchie di sangue sulle scale del condominio di casa. L’inchiesta nei confronti di Impagnatiello per l’omicidio di Giulia Tramontano va verso la chiusura. L’ipotesi che abbia avuto dei complici è ormai residuale. Anche se rimangono alcuni dubbi sulla dinamica. Saranno gli esiti dell’autopsia, in programma per domani mattina, a sciogliere gli ultimi nodi. Intanto però Sebastiano Ardita, ex consigliere del Consiglio Superiore della Magistratura e procuratore aggiunto a Catania, lancia un allarme.

"La riforma - spiega Ardita al Fatto Quotidiano - prevede che sin dal primo atto l’indagato deve essere informato della facoltà di accedere a percorsi di giustizia riparativa. Dal momento che la giustizia riparativa è una cosa seria e presupporrebbe una elaborazione della propria condotta, oltreché la certezza della responsabilità penale, ritengo che sia improponibile che immediatamente dopo l’arresto si possano avviare questi percorsi, anche per rispetto delle vittime dei reati. È offensivo, oltreché pericoloso, che un indagato per violenza sessuale o per omicidio possa chiedere di incontrare la vittima o i parenti prima ancora del processo. Se sarà condannato e avrà attenuanti per la confessione o il beneficio per il percorso della giustizia riparativa, fra liberazione anticipata e misure alternative o libertà condizionale, potrebbe uscire dal carcere dopo una decina di anni. Come è già accaduto ad altri".