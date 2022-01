Omicidio Varese, il piccolo Daniele era nell'armadio con uno straccio in gola

Omicidio Varese, nastro isolante sulla bocca. Il macabro ritrovamento

Restano ancora molti dubbi sulla dinamica del tremendo omicidio commesso da Davide Paitoni, l'uomo di 40anni che nei giorni scorsi ha ucciso il figlio in provincia di Varese per vendetta verso la ex moglie. Uno straccio - si legge sulla Stampa - spinto giù fino in gola, se imbevuto di qualche sostanza lo diranno gli esami dei Ris. E, sembra, anche un pezzo nastro isolante da meccanico a tappare la bocca del piccolo Daniele, per impedirgli di chiedere aiuto. Sono terribili i dettagli che emergono dalle indagini sulla morte del bambino di sette anni, assassinato con un taglio alla gola dal padre, la sera del primo gennaio a Morazzone, minuscolo comune alle porte di Varese. Il quarantenne ieri ha fatto scena muta nel corso dell’interrogatorio davanti al giudice, che ha convalidato il suo arresto per il tentato omicidio della ex e l’assassinio del bambino.

Il gip - prosegue la Stampa - ha anche contestato l’aggravante della premeditazione («delitto programmato per attuare una sorta di ritorsione nei confronti della moglie»), i «motivi abbietti», la «crudeltà» dell’uomo e il «rapporto di parentela» con le sue vittime. Il fatto che Paitoni abbia avuto la possibilità di vedere il figlio mentre era ai domiciliari con l’accusa di aver tentato di uccidere un collega e nonostante le due denunce per lesioni e minacce presentate dalla moglie tra marzo e aprile scorsi, ha subito scatenato le polemiche. Sulla questione è intervenuta la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, che «ha chiesto all’ispettorato di svolgere con urgenza i necessari accertamenti preliminari» su eventuali responsabilità di chi doveva valutare la pericolosità di Paitoni e la sua idoneità a incontrare il bambino da solo.

