Napoli, ondata di arresti dopo la guerriglia: cosa c'è dietro l'odio ultras

Napoli, dopo la guerriglia che si è scatenata in città con gli ultrà dell'Eintracht Francoforte, sono scattati otto arresti

Per gli scontri avvenuti a Napoli, fino a ora, sono otto i tifosi arrestati prima e dopo la partita di Champions League contro l'Eintracht Francoforte vinta ieri sera (15 marzo) al Maradona dalla squadra di Spalletti. Come scrive l'AGI, di questi, 5 sono italiani e 3 tedeschi. Sei, invece, sono i feriti tra le forze dell'ordine.



Questo dato è stato fornito dal questore del capoluogo campano, Alessandro Giuliano, in un incontro con la stampa al termine del Comitato per l'ordine e la sicurezza in Prefettura. Il questore precisa che le indagini "sono ancora in corso attraverso l'esame delle immagini" di videosorveglianza, girate dalle forze dell'ordine o presenti nei social.

A riportare ferite o contusioni negli scontri avvenuti ieri nel centro di Napoli tra forze dell'ordine, tifosi dell' Eintracht Francoforte e ultrà del Napoli sono state 6 persone, tutte appartenenti alle forze dell'ordine. Tra i feriti ci sono un dirigente della polizia e un carabiniere. "È da sottolineare il risultato che ci prefiggevamo dal primo momento, quello di tenere separate le tifoserie avversarie - dice il questore - anche nei momenti di maggiore criticità, le tifoserie non sono venute a contatto".