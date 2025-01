Antimafia, maxi retata della Polizia a Palermo: arrestati boss scarcerati che volevano riprendere il controllo

Operazione antimafia a Palermo, arrestati boss scarcerati

Colpo al mandamento Uditore-Passo di Rigano, a Palermo. Su delega della Direzione distrettuale antimafia di Palermo, la Squadra mobile e la Sisco hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 19 indagati, di cui 17 in carcere e 2 agli arresti domiciliari. Sono accusati, a vario titolo, di associazione di stampo mafioso, estorsione aggravata, intestazione fittizia di beni ed altri reati connessi. Tra i destinatari del provvedimento ci sono i vertici del clan, uomini d'onore appartenenti all'ala corleonese di Cosa nostra come emerso da precedenti indagini. "È emersa la volontà di alcuni indagati, dopo un aver scontato un periodo di detenzione - spiegano gli investigatori -, di consolidare le posizioni di potere all'interno della consorteria, anche attraverso il controllo e la gestione, all'interno dell'area mandamentale, delle attività produttive legate in particolar modo al settore dell'edilizia".