Organizza safari per uccidere la moglie e diventare ricco. Qualcosa va storto

Usa, voleva l'assicurazione da 5 mln di dollari e una nuova vita

Un dentista milionario degli Stati Uniti è finito nel mirino dell'Fbi, aveva denunciato la morte della moglie durante un safari in Zambia, facendo credere che fosse avvenuta per un tragico errore. Un colpo di fucile alla compagna al posto di un feroce leone, ma le cose stando alle accuse erano andate diversamente. Era lei - si legge sul Corriere della Sera - la vittima di un piano escogitato dal marito Lawrence Rudolph. Il giallo del safari inizia all’alba dell’11 ottobre 2016 in un luogo affascinante, il Kuefa National Park. La coppia è nel lodge, preparano i bagagli per rientrare dopo aver trascorso un periodo di caccia. Lui è in bagno, lei maneggia i borsoni. All’improvviso risuona uno sparo, Lawrence si precipita nella stanza e trova il corpo della moglie con una ferita all’altezza del cuore. Prova a rianimarla — è la sua versione —, grida aiuto e il primo ad accorrere è la loro guida.

Lawrence in fretta e furia decide di farla cremare direttamente in Africa e incassa anche l'assicurazione sulla vita della donna da 4,6 mln di dollari. Ma l'Fbi sceglie di indagare, alcune cose non tornano. La donna, - prosegue il Corriere - profondamente cattolica, non sarebbe stata in favore della cremazione. Inoltre i rapporti erano pessimi, Rudolph aveva avuto molte relazioni extraconiugali ed una era particolarmente intensa con viaggi, vacanze, spese. L’esame delle foto del cadavere avrebbero poi sottolineato incongruenze con la teoria iniziale, impossibile parlare di incidente o di suicidio. Per giunta il fucile è stato spostato per "motivi di sicurezza". L'uomo è stato quindi arrestato con l'accusa di omicidio. I legali del dentista hanno richiesto il rilascio sostenendo che è in atto una persecuzione contro un innocente. Il giudice, a fine gennaio, gli ha negato la scarcerazione.

