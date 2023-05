Orlandi, giallo dell'audiocassetta: “La ragazza ansima e chiede aiuto". Video

Emanuela Orlandi, giallo dell'audiocassetta

Continua a far parlare il caso di Emanuela Orlandi, cittadina vaticana scomparsa il 22 giugno 1983. Depistaggi, complotti, storie che si rincorrono e sui quali cerca di fare luce lo stesso Vaticano, che ha ri-aperto un'inchiesta sul caso.

La trasmissione “Chi l’ha visto?” ha preso in esame alcuni di questi presunti depistaggi, l'ultimo dei quali riguarda un’audiocassetta che potrebbe anche rivelarsi cruciale.

Secondo gli inquirenti la questa cassetta, ricevuta nella sede Ansa di Roma, conteneva solo spezzoni di film porno, mentre la famiglia è convinta che in alcuni punti la voce potrebbe essere quella di Emanuela Orlandi. Il giornalista Francesco Paolo Del Re ha ascoltato i pareri di due esperti: la prima è la pornostar, oggi produttrice, Jessica Rizzo, che è apparsa molto turbata mentre veniva riprodotto l’audio: “A me non sembrano tanto grida di piacere. O è un film sadomaso… Io ho fatto 250 film, ma c’erano più grida di piacere, poi mentre si gioca, ci si diverte, scappano anche delle parole, a volte spinte. Qui avverto qualcosa di lugubre, non di eccitante”. Si trattava di un video sadomaso - o meglio uno snuff movie - oppure la cassetta è autentica".