Orrore ad Aprica, anziana scoperta morta a letto col marito (vivo) a fianco

Aprica, la macabra scoperta: anziana di 91 anni morta nel letto con il marito a fianco in gravi condizioni

Ieri sera, in un appartamento ad Aprica (Sondrio), nella suggestiva Valtellina, i carabinieri hanno fatto una scoperta scioccante. Chiamati dai vicini per un odore sospetto, si sono trovati di fronte a una scena agghiacciante: una donna morta nel suo letto e il marito accanto, gravemente denutrito e con segni evidenti di cancrena alla gamba.

Il figlio sessantenne dei coniugi, all'arrivo dei militari, ha cercato di tranquillizzarli, affermando che tutto era sotto controllo. Tuttavia, nonostante la sua resistenza, i carabinieri hanno insistito per entrare. Una volta dentro, hanno fatto una macabra scoperta: la donna anziana giaceva senza vita, probabilmente da settimane, mentre il marito era in condizioni critiche.

La Procura di Sondrio, sotto la guida di Piero Basilone, ha immediatamente avviato indagini approfondite, affidate all'Arma provinciale sotto il comando del colonnello Marco Piras. L'uomo anziano è stato prontamente ricoverato in ospedale, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Sarà eseguita un'autopsia sul cadavere della donna per determinare le cause del decesso.

Le accuse mosse contro l'uomo comprendono abbandono di incapace e occultamento di cadavere. Dopo l'interrogatorio, non è stato arrestato ma è stato trasferito nel reparto di Psichiatria dell'ospedale di Sondrio. La vittima, Anna Maria Squarza Monticelli, aveva 91 anni, mentre il marito 90. La tragica scoperta ha gettato una luce sinistra su questa famiglia, ora al centro di un'indagine che cerca di far luce su un caso che ha scioccato la tranquilla comunità di Aprica