Orsa Jj4 in Germania, non in Romania. Le associazioni: "Non ci ascoltano"

L'orsa Jj4 sarà trasferita dal Trentino in un parco per orsi e lupi della Germania

Dopo più di un anno, il destino dell’orsa Jj4 è stato stabilito: sarà trasferita in un apposito parco della Germania, ovvero il Parco dei Lupi e degli Orsi della Foresta Nera. L’esemplare aveva causato la morte di Andrea Papi, il runner aggredito e ucciso mentre stava correndo sul Monte Peller, in Val di Sole (Trentino). Per Jj4 era stato disposto l’abbattimento da parte del presidente della Regione autonoma, Maurizio Fugatti, ma il Tar glielo aveva impedito.

Così l’orsa era stata trasferita in una struttura per animali pericolosi a Casteller, in provincia di Trento, mentre si decideva dove sarebbe andata in futuro. Era una sistemazione temporanea e di emergenza e, secondo chi gestisce il parco tedesco, Jj4 non poteva rimanere lì. Subito era stato proposto un parco in Romania, ma era risultato troppo affollato da altri esemplari. “Nessuna delle due soluzioni sarebbe stata davvero risolutiva e adatta alla salvaguardia della salute dell’animale”, ha scritto in una nota il parco nella Foresta Nera che, alla fine, ha deciso di ricevere, accogliere e accudire la tanto discussa Jj4.

L’entusiasmo del parco tedesco

Il parco dei Lupi e degli Orsi della Foresta Nera si sta preparando al meglio per l’arrivo del nuovo plantigrado. Gli operatori stanno “costruendo un recinto all’aperto appropriato, con i più alti standard di sicurezza, dove JJ4 sarà ospitata lontano dai percorsi dei visitatori”. Hanno aggiunto: “Dovevamo salvare Jj4 da questa situazione e, su richiesta delle autorità, ci siamo offerti”.

Le critiche delle associazioni italiane

Oipa e Leeida, due delle associazioni animaliste più importanti d’italia, hanno commentato, a loro volta con una nota, il trasferimento dell’animale in Germania: “Ben venga, per l’orsa JJ4, la condizione di semilibertà che, a quanto pare, otterrà nel ‘Parco orsi’ della Foresta Nera e che le è certamente negata al Casteller. Ci chiediamo soltanto quando il trasferimento potrà aver luogo, dato che il recinto di sicurezza in cui l’orsa sarà ospitata deve ancora essere costruito e che è tuttora in corso la raccolta fondi avviata per lo scopo dalla Fondazione per gli orsi tedesca”. Continuano: “Né si comprende perché non sia mai stato preso in considerazione il rifugio di Zarnesti in Romania, proposto da Leidaa e Oipa al tavolo tecnico del Ministero dell’Ambiente. La Provincia autonoma di Trento non si è mai degnata di risponderci”.