Padova: tentato femminicidio, arrestato l'ex

Catturato il 50enne veronese, che ieri sera ha tentato di uccidere l'ex

Un altro episodio di tentato femminicidio si aggiunge alla lunga lista. Questa volta teatro della violenza è la città di Padova, dove Stefano Fattorelli, 50 anni, di Caprino Veronese, ha aggredito la ex, 51enne, Sandra Pegoraro, presso la loro abitazione sita nel quartiere dell'Arcella. Per domani è prevista l'udienza di convalida di fermo.

La vicenda è accaduta intorno alle 11.30 di ieri, l'uomo ha picchiato la compagna molte volte in varie stanze della casa, l'ha lasciata ferita a terra ed è scappato. Per fortuna a dare l'allarme di quanto è accaduto è stato un vicino di casa, che ha soccorso la vittima e avvertito i Carabinieri.

Alla base del movente, stando a una prima ricostruzione, c'è la non accettazione di una relazione finita, dove il compagno ha cubato tanto di quell'odio da farlo sfociare in coltellate e percosse.

L'uomo ha dei precedenti: nel 1999 ha ucciso con 33 coltellate la ex covivente 50enne, fuori dal cimitero di Grezzana (Verona). Una volta scontata la pena ha intrapreso un rapporto sentimentale nel 2011, con un'altra donna di 54 anni. Alla notizia che questa voleva lasciarlo, ha iniziato a perseguitarla, fino ad essere denunciato per stalking.

Attualmente, la vittima non è in pericolo di vita, è stata sottoposta a un intervento d'urgenza causatole dalla coltellata inferta alla schiena e riuscito con esito positivo. Mentre, il procuratore Antonino Cappelleri fa sapere, che appena le sue condizioni saranno stabili si procederà all'affidamento di una consulenza medico-legale per accertare i particolari dell'aggressione.



