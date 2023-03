Padre Georg fatto fuori da Papa Francesco e sbolognato in Costa Rica

Padre Georg sbolognato in Costa Rica: la nuova vita dell'ex fedelissimo di Ratzinger

8 d.C., Tomi, Costanza (attuale Romania). Il poeta Ovidio viene esiliato dall’imperatore Augusto in un inospitale porto e scrive: «Perdiderint cum me duo crimina, carmen et erroralterius facti culpa silenda mihi» e cioè: «Due crimini mi hanno perduto, un carme e un errore:del secondo debbo tacere le mie colpe»

Potremmo dire lo stesso di Padre Georg Gänswein. È stato perduto da un carmen e cioè il libro, “Nient’altro che la verità” e da un crimen che –come nel caso di Ovidio- non possiamo sapere. Le indiscrezioni sulla possibile fine della telenovela che vede coinvolto l’ex segretario di Papa Benedetto XVI sono trapelate l’altro ieri nel sito spagnolo Religion Digital, di solito ben informato.