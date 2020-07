Padre Zanotti, non solo inchiesta per truffa: "Abusi sessuali sugli immigrati"

La comunità Oasi 7 della Bergamasca è sotto choc. Padre Zanotti è accusato di "abusi sessuali sugli immigrati", oltre ad essere sotto inchiesta per associazione per delinquere finalizzata alla truffa sulle spese per l’accoglienza dei migranti. Secondo gli inquirenti, - si legge sulla Verità - il convento in cui frate Zanotti è deus ex machina ha rendicontato spese inesistenti, emettendo così fatture false, per assicurarsi i 35 euro quotidiano erogati dallo Stato per ciascun migrante ospitato.

Ora a questa brutta storia se ne somma un’altra altrettanto brutta. E non è una storia nuova, bensì un qualcosa che era già emerso due anni fa. Il religioso è infatti accusato di abusi sessuali da un immigrato che fu ospite della comunità del bergamasco. Nel luglio di due anni fa, come riportò il Corriere della Sera, il ragazzo sostenne di aver subito abusi nella comunità di Zanotti (che accoglie profughi e minori in difficoltà), portando all’attenzione delle autorità anche filmini e fotografie hard, depositate sia alla Procura di Roma sia in Vaticano, con tanto di denuncia per violenza sessuale.