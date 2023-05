Palermo, 14enne accoltellato. L’aggressore 11enne: “Io bullizzato”

Palermo, lite tra adolescenti finisce nel sangue: 11enne accoltella un compagno di 14 anni e gli buca un polmone

Avrebbe reagito all'ennesimo sopruso. È successo a Palermo, dove un ragazzino di 11 anni ha accoltellato un compagno di scuola di 14 anni è stato accoltellato. Ricoverato dell’ospedale Civico di Palermo, la vittima avrebbe un polmone bucato in seguito all’aggressione. Il ragazzino è giunto al pronto soccorso intorno alle 17 accompagnato da alcuni parenti e avrebbe riferito che l’aggressione sarebbe avvenuta alle 16.30 in via Del Vespro, nei pressi della scuola Quasimodo. Il 14enne non sarebbe in pericolo di vita, ma la Procura dei minori sta seguendo la vicenda. I sanitari guidati dal primario Massimo Geraci hanno subito fornito le prime cure riscontrando diverse ferite da arma da taglio e avvisato le Forze dell’ordine che dovranno ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.



Domani il minorenne sarà sottoposto a un ulteriore esame radiologico e, all’esito i medici ne valuteranno le dimissioni. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che stanno indagando per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.