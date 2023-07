Caltanissetta, 33enne si toglie la vita: l'ex ai domiciliari la perseguitava

Ai domiciliari per stalking perseguita l'ex: lei si suicida

Era in attesa della sentenza definitiva di condanna per violenza sessuale, lesioni e minacce di morte. Ma non ha smesso, dai domiciliari, di perseguitare l’ex. Che, sentendosi costantemente in pericolo, non ha retto e si è suicidata.

È accaduto a Riesi, paese della provincia di Caltanissetta, e il "protagonista" della vicenda è un 26enne Razvan Birzoi. La vittima, una 33enne di nazionalità romena, era stata legata sentimentalmente a lui per qualche mese nel 2020; un rapporto difficile e conflittuale sfociato in violenze sessuali e maltrattamenti. Lei l'aveva denunciato una prima volta ottenendo la condanna in primo grado a 11 anni, poi confermata in appello. Nel frattempo l'uomo aveva avuto i domiciliari.