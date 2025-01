Estorsione di una 15enne contro il padre, lui si suicida. "Dirò che mi hai violentata"

Palermo, uomo trovato morto in casa: le motivazioni del suiocidio sono drammatiche

Un uomo di 48 anni si è impiccato nella sua casa di Palermo, ma quello che è emerso in merito a questo suicidio è una terribile vicenda familiare. L'uomo si era tolto la vita a marzo dell’anno scorso. Il conflitto familiare verteva su una eredità di circa 10.000 euro della madre, morta di tumore nel 2023. La figlia, all’epoca 14enne, - riporta Il Corriere della Sera - ha iniziato a reclamare la sua parte (gli altri 5.000 erano andati al fratello), chiedendo insistentemente quei soldi al padre per le sue necessità, perché nel frattempo era rimasta incinta. Poi la situazione è degenerata fino al gesto estremo del padre che non ha più retto alle richieste estorsive della figlia di 15 anni e del fidanzato di 17.

I due ora sono indagati per estorsione aggravata e istigazione al suicidio. Messaggi minacciosi letti dagli inquirenti dopo avere messo sotto controllo i due ragazzi ai quali sono stati infine sequestrati i cellulari. Dura lei: "Non andrò più a scuola e - riporta Il Corriere - scatteranno i servizi sociali... Verranno a cercarti per toglierti la patria potestà... Tu perderai una figlia e tuo nipote... Io mi butto giù, ma tu te la vedrai con G. e con il padre di G. perché sarai accusato anche di violenza sessuale e ti arresteranno...". È la sintesi di una serie di messaggi che debbono essere giunti al cuore di quell’uomo come proiettili in grado di annullare ogni speranza di ricucitura con la figlia, incattivita, diventata la sua ossessione. E ancora: "Ti prendiamo a legnate... Ti spariamo".