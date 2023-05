Palermo, finte diete e pasticche per dimagrire. In 10 a processo per truffa

Palermo, dieci false nutrizioniste e dietiste a processo: centinaia di persone truffate per 135mila euro

Centinaia di persone truffate, alla ricerca di un canone fisico irraggiungibile. O almeno non perseguibile seguendo le indicazioni di dieci fantomatiche nutrizioniste e dietiste, che prescrivevano pillole e integratori a base di mirtillo, ananas e rosa canina per dimagrire in tempi record e senza grandi sacrifici. Senza alcun titolo per farlo ed esercitando abusivamente la professione.

In moltissimi si erano rivolti a loro, che avevano costituito l'associazione (ormai chiusa) "Tra sole e luna - Amici della natura" di Cruillas (quartiere di Palermo, ndr), mettendo in piedi una truffa in piena regola. La Procura, ad oltre tre anni dalle denunce e dal sequestro di 135 mila euro, ha citato a giudizio dieci persone: per loro a luglio inizierà il processo davanti alla terza sezione del tribunale.