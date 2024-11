Zio e nonno hanno stuprato le nipotine per anni con la complicità dei genitori. "Abusi sistematici". Racconti choc

Palermo, nipotine abusate da zio e nonno. Condannati anche i genitori complici

Da Palermo arriva una storia di cronaca da film dell'orrore. Due sorelline hanno subito abusi sessuali per anni da nonno e zio con la complicità pure dei loro genitori, mamma e papà delle piccole, all'epoca dei fatti bambine e che ora adolescenti che hanno 14 e 20 anni, sapevano tutto e coprivano i parenti. In tribunale adesso sono arrivate le condanne per violenza sessuale: nonno e zio hanno preso 16 anni di carcere per questi terribili fatti ripetuti per anni, dal 2011 al 2023. Erano imputati anche i genitori, condannati a 12 anni e 8 mesi per essere stati a conoscenza degli abusi e aver taciuto. L'inchiesta, che risale a un anno fa, ha accertato che nonno e zio abusarono delle due bambine che all'epoca dei fatti avevano meno di 10 anni.

Nell'ordinanza di custodia cautelare vennero riportate le parole della vittima, che descriveva in dettaglio le violenze subite. Gli abusi sono stati confermati anche dalla sorella con le stesse parole. L'indagine dell'Arma, coordinata dalla procura di Palermo, è nata dalla segnalazione di una delle ragazzine, che ha raccontato alla maestra di sostegno che quando aveva 9 anni il nonno e lo zio, approfittando del fatto che a casa non ci fosse nessuno, abusavano di lei sistematicamente. Le vittime sono state trasferite in una struttura protetta subito dopo la segnalazione del caso.