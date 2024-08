Palpeggia e tenta di baciare una 14enne: arrestato un uomo di 57 anni per violenza sessuale

Fondi, guardiano notturno di un campeggio violenta una ragazzina di 14 anni. Arresti domiciliari per un 57enne di origine pakistana

Un uomo è stato arrestato per aver violentato una ragazzina di 14 anni a Fondi, comune in provincia di Latina. Si tratta di un 57enne di origine pakistana che avrebbe palpeggiato e cinto contro la sua volontà una minorenne in campeggio con la famiglia di un’amica. Per l’uomo, individuato e fermato dai poliziotti del commissariato di Fondi e dai colleghi della Polizia Ferroviaria di Roma, sono stati disposti gli arresti domiciliari nella sua abitazione.

Nei primi giorni di luglio, una ragazzina di 14 anni raggiunge un’amica e la sua famiglia in un campeggio di Fondi in cui stanno trascorrendo le vacanze. Il 7 luglio, le due minorenni sono sedute su uno sdraio quando un uomo si avvicina e inizia a importunare le ragazze con frasi inerenti alla sfera sessuale. Si tratta del guardiano notturno della struttura nella quale è regolarmente assunto. Dopo aver chiesto alle minori se fossero fidanzate e se intrattenessero rapporti sessuali, prende per il braccio la vittima e inizia a palpeggiarle il seno e il sedere, a cingerla impedendole di sottrarsi alla stretta e tentando di baciarla sulla bocca. Il tutto sotto gli occhi attoniti dell’amica. La 14enne, fortunatamente, riesce a divincolarsi e a raggiungere la reception della struttura raccontando tutto prima a due addetti al ricevimento e, poi, ai genitori dell’amica.

Appreso quanto riferito, l’amministrazione del campeggio ha sospeso dal lavoro l’uomo indicato dalle giovani come l’autore della violenza. Sporta denuncia dell’accaduto presso l’Ufficio della Polfer di Roma, è stata informata l’autorità giudiziaria competente e avviate le indagini del caso. L’uomo, alle prime ore di sabato 17 agosto 2024, è stato rintracciato in un’azienda locale dove aveva trovato lavoro e posto agli arresti domiciliari nella propria abitazione di Fondi.