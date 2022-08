Pantelleria, la fuga di Armani dalla sua villa che prende fuoco. "Via subito"

Incendi a Pantelleria, Myrta Merlino e Tardelli inseguiti dalle fiamme

Un maxi incendio ha colpito l'isola di Pantelleria in Sicilia subito dopo il tramonto ieri sera. Le fiamme in pochi minuti si sono propagate con violenza e tra gli abitanti si è scatenato il panico. Almeno due roghi — si legge sul Corriere della Sera - quasi certamente dolosi, divampano a Kamma e Gadir, due tra i siti più belli. Il fronte del fuoco pare inizialmente inarrestabile. E chi abita da queste parti, i volti noti sono tanti: Giorgio Armani, la giornalista Myrta Merlino e il suo compagno Marco Tardelli, poi la scrittrice Francesca Barra, tra dammusi ed eleganti ville, deve scappare. Tempo cinque minuti e arriva l’ordine. Perentorio. "Signor Armani dobbiamo andare". Tutti nei van, in due minuti. Lo stilista è il più calmo. Un solo attimo per prendere poche cose e fuggire. Evacuare. Al porto, verso la barca per trovare riparo.

Merlino e Tardelli: sono in fuga anche loro. Al Corriere, la conduttrice de «L’aria che tira» parla di «tragedia». E mentre corre via in auto, letteralmente in presa diretta e inseguita dalle fiamme, dice «l’incendio dilaga, c’è troppo vento... Siamo disperati e impotenti. Abbiamo visto le fiamme mangiare la collina sotto i nostri occhi". Alcune case sono andate a fuoco. Decine le persone evacuate. Chi può sale su gommoni per allontanarsi alla svelta. Verso le 22 e 30 il sindaco Vincenzo Campo dice che la situazione "è quasi sotto controllo". Ma l’allerta resta altissima.