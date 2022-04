Paola Di Giulio e gli infermieri eroi: la videointervista

Infermieri eroi moderni

Terzo appuntamento del ciclo di incontri organizzato dall’avvocato Luca Favini, dello Studio Ghedini-Longo, in collaborazione con affaritaliani.it. Nel corso delle videointerviste incontreremo protagonisti della vita politica, economica e sociale del Paese, per un confronto a 360° sui temi di attualità.

In questo terzo appuntamento incontriamo Paola Di Giulio, professoressa, infermiera e Vicepresidente del Consiglio Superiore di Sanità, per parlare degli infermieri, eroi moderni in tempi di Covid





Leggi anche: