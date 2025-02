Papa Francesco ancora ricoverato al Gemelli: "Quadro clinico complesso, cambiata la terapia"

Papa Francesco ricoverato al Gemelli: "Necessaria una degenza ospedaliera adeguata"

La Sala stampa vaticana ha comunicato che le condizioni di Papa Francesco , ancora ricoverato al Gemelli, non sono ancora ottime, la degenza ospedaliera dovrà proseguire. "I risultati degli accertamenti effettuati nei giorni scorsi e nella giornata odierna hanno dimostrato una infezione polimicrobica delle vie respiratorie che ha determinato una ulteriore modifica della terapia", si legge nella nota della Sala stampa vaticana. "Tutti gli accertamenti effettuati sino ad oggi sono indicativi di un quadro clinico complesso che richiederà una degenza ospedaliera adeguata", viene aggiunto.

La parrocchia di Gaza: "Il Papa ci ha chiamati dall'ospedale"

"Il Papa ci ha chiamati venerdì e sabato, era di buon umore, la voce un po' affaticata, ma ha voluto sapere come stiamo. Un collaboratore gli ha passato il telefono e ha potuto parlare con noi. Ieri invece ha riposato e sapevamo che non avrebbe telefonato". Lo riferisce a Tgcom24 uno dei responsabili della parrocchia Sacra Famiglia di Gaza, comunità cattolica presente nella Striscia. Il Papa in questi mesi ha chiamato tutti i giorni il parroco padre Gabriel Romanelli e il vice parroco, padre Yusuf Asad, per manifestare la sua vicinanza in questo momento cosi difficile per la popolazione.