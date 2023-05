Papa Francesco ha la febbre: cancellate tutte le udienze

Il Papa ha la febbre: cancellate tutte le udienze

Papa Francesco ha la febbre. Sono state quindi annullate tutte le udienze previste per oggi. In realtà non erano previsti incontri con gruppi, ma il pontefice non ha ricevuto neanche singole persone a causa di una indisposizione. La comunicazione è arrivata dalla sala stampa del Vaticano, che in una nota scrive: "Per via di uno stato febbrile, Papa Francesco non ha ricevuto in udienza questa mattina".

Le condizioni di salute di Papa Francesco

Le condizioni di salute del pontefice avevano preoccupato non poco lo scorso marzo a seguito del ricovero al Policlinico Gemelli di Roma per un'infezione respiratoria, una bronchite che sarebbe stata provocata da un virus e che non ha prodotto versamenti, come si è potuto verificare con una Tac a cuore e polmoni. Il 1° aprile era stato poi dimesso. Il ricovero di marzo al Gemelli era stato il secondo per Papa Francesco, 86 anni: il primo era stato l'intervento chirurgico del 4 luglio del 2021 per una stenosi diverticolare sintomatica del colon.

Tutti i ricoveri del pontefice

Ma anche nella vita precedente al papato non sono mancati i problemi di salute. Da giovane, infatti, Bergoglio ha subito un'operazione al polmone. Poi ha cominciato a soffrire di sciatalgia e, qualche anno fa, ha subito un'operazione alla cataratta. Inoltre, soffre di gonalgia, ovvero un dolore al ginocchio che lo costringe spesso a muoversi in sedia a rotelle.