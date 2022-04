Papa Francesco: "Non posso camminare, la gamba non funziona. Il medico..."

Vaticano: Papa, la gamba non funziona e il medico mi ha detto di non camminare

Questa gamba non va bene, non funziona, e il medico mi ha detto di non camminare. A me piace andare, ma questa volta devo obbedire al medico". Lo ha detto Papa Francesco al termine di una udienza con una delegazione di pellegrini slovacchi.

Bergoglio e' quindi rimasto seduto nel ricevere il saluto di una lunga fila di pellegrini e autorita'. "Adesso mi congedo, avrei voluto passare per salutare tutti voi", ha detto alla fine, "Ma vi saluto da qui. Prego per voi, prego per le vostre famiglie e per il vostro nobile popolo, avanti e coraggio. E poi vi chiedo, per favore, pregate per me. Si capisce." Quindi ha lasciato la Sala Nervi zoppicando visibilmente, appoggiandosi ad un prelato che lo accompagnava.

