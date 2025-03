Clamoroso a Parigi, treni fermi per una bomba inesplosa della Seconda guerra mondiale

Francia, caos alla stazione Gare du Nord di Parigi: treni fermi per una bomba inesplosa della seconda guerra mondiale

Caos nei collegamenti ferroviari a Parigi. Stop totale per Gare du Nord, con il traffico ferroviario interrotto in arrivo e in partenza dopo la scoperta "lungo i binari" di un ordigno inesploso dell'epoca della seconda guerra mondiale nei pressi della stazione, nella zona di Saint-Denis. E' stato trovato a circa 2,5 chilometri dalla stazione durante lavori in corso la notte appena passata. E, quindi, niente Tgv, l'alta velocità, né treni Eurostar.

Gare du Nord, secondo i dati delle ferrovie francesi (Sncf), è una delle stazioni più frequentate d'Europa. Più di 226 milioni di viaggiatori sono passati da qui solo lo scorso anno. E stamani nella stazione c'era il caos.