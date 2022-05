Parigi, spettacolare rapina da Chanel: quattro ladri fuggono in moto. VIDEO

La rapina a Parigi in rue de la Paix, non lontano da Place Vendome

Parigi, rapina spettacolare nella boutique di Chanel: i ladri fuggono su due moto

Paura dopo le 15 a Parigi, in rue de la Paix, non lontano da Place Vendôme: la gioielleria di lusso Chanel è stata rapinata da quattro uomini pesantemente armati. Lo riferisce Figaro sul suo sito web. La polizia ha riferito che nessuno è rimasto ferito durante la rapina. Sul web è stato diffuso un video girato da un passante in cui si possono vedere i rapinatori scappano dal negozio a bordo di due moto con il bottino, il cui ammontare non è stato ancora valutato.

Braquage sous AK47 chez Chanel…. Jamais j’aurais cru voir ça de ma vie 😮 pic.twitter.com/BnjgHU0OTt — BMS_BARBO SUGIMOTO (@LeBarbologue) May 5, 2022

La prefettura di Parigi ha annunciato l’invio sul posto di una brigata anti-crimine. Nota nel mondo intero per la bellezza dei suoi palazzi e la colonna napoleonica fatta erigere sul modello della colonna Traiana a Roma, Place Vendôme è tra le piazze più importanti e centrali di Parigi, sede di numerose gioiellerie e negozi di ultralusso oltre che del celeberrimo Hotel Ritz, recentemente restaurato, e dal ministero della Giustizia. Risale allo scorso settembre un’altra spettacolare rapina da Bulgari.

Leggi anche: