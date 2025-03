Patente auto e moto: cosa cambia con le nuove regole Ue che aspettato l'ok di Coreper e Parlamento

Importanti novità sulla patente auto e moto dopo l'accordo raggiunto tra il Consiglio e il Parlamento europeo. Prima che questi cambiamenti entrino in vigore, però, dovranno essere approvati dal Coreper (Comitato dei rappresentanti permanenti al Consiglio europeo) e dal Parlamento Ue. Si tratta comunque solo di un passaggio formale.

Una delle novità più importanti è che validità della patente passerà dagli attuali 10 anni a 15 anni. Ciò riaguarda sia per la versione fisica che quella digitale. La durata rimane di 10 anni se la patente viene utilizzata come carta d'identità. L'età minima per poter guidare, se accompagnati, scende a 17 anni.

I cittadini europei potranno poi utilizzare la patente digitale, che verrà riconosciuta in tutti gli Stati membri e potrà essere inserita nell'European Digital Identity Wallet. La patente digitale comunque non sostituirà quella fisica (si potranno usare entrambe le versioni) e sarà disponibile a tutti i cittadini Ue entro la fine del 2030.

Il periodo di prova per neopatentati aumenta a 2 anni e ci saranno sanzioni più severe se trovati alla guida sotto l'effetto di alcolici o sostanze stupefacenti. Verrà poi avviata una progressiva convergenza delle procedure di controllo medico tra i vari Paesi membri. Un'altra novità è il "regime di guida accompagnato con patente di tipo C". Chi richiede una patente per autocarri, se accompagnato da un conducente esperto, potrà quindi ottenerla a 18 anni invece di 21. Per gli autobus l'età minima diventa di 21 e non più 24 anni.

Infine, verranno semplificate le regole per ottenere la patente di uno Stato membro differente rispetto a quello in cui si risiede.