Pd, Alessia Morani: "Ho avuto la leucemia. Cinque anni tremendi, sono guarita"

Arriva in diretta tv l'annuncio che lascia tutti col fiato sospeso. Nella trasmissione "Non è l'arena" di Giletti su La7, durante un dibattito tra Gianluigi Paragone e Alessia Morani sulle misure restrittive anti Covid, la deputata del Pd prende la parola e annuncia: "Ho avuto la leucemia". Si fatica - si legge sul Giornale - a vederla come un soggetto fragile, eppure ha ricevuto il vaccino venerdì 23 aprile a causa di una leucemia che le ha devastato cinque anni della sua vita. Poiché ha sofferto di trombosi venosa profonda e broncopolmonite («sì, sono un po’ sfigata»). Sono guarita ma è una malattia terribile, anche se le speranze di guarigione grazie alla medicina sono sempre più alte. So che molte persone che si ammalano di cancro non ne parlano per pudore o per paura. Io ne parlo per dare coraggio, per infondere fiducia nella medicina. La leucemia ti costringe all’isolamento: hai le difese immunitarie a zero e un banale raffreddore ti può uccidere. In questo credo di aver sperimentato la sensazione che provano i malati di Covid quando sono ricoverati".

"Ho provato - prosegue Alessia Morani al Giornale - il senso di solitudinein una camera sterile,la prima volta per 96 giorni, poi con altri ricoveri. Tra chemioterapia, autotrapianto, una proteina post trapianto iniettata cinque volte al mese, la malattia è durata cinque anni. Ho avuto nelle mie vene sostanze tossiche, non mi sono mai preoccupata dei vaccini.Anzi speravo difarlo prima possibile. Mi ha chiamata l’Asl e ho fattoPfizer perchél’ha sceltol’ospedale di Muraglia a Pesaro. Adesso aspetto il 14 maggio per il richiamo. Alla Camera vado più tranquilla, ma con le stesse precauzioni di prima: mascherina chirurgica, Ffp2, scarnificare le mani con tutti i tipi di detergenti. Sto lontana dalle persone. Vorrei evitare anche una semplice influenza".