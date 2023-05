Pene o vagina? "Mr Dick", la pasticceria che abbatte i tabù legati al sesso

La pasticceria del sesso. Ecco di cosa si tratta e dove trovarla

La pasticceria "Mr Dick" è arrivata anche a Bologna. Dopo il successo ottenuto a Milano (prima sede in Italia), Roma, Genova e Napoli, i due proprietari hanno deciso di aprire anche una sede in Emilia Romagna. "Qui vengono soprattutto studenti - svela al Corriere della Sera Claudia, una delle titolari - l'idea alla base di questo modello di pasticceria è contemporaneamente offrire alla gente divertimento e abbattere i tabù legati al sesso".

Al posto delle tartellette di frutta o dei bignè che fanno parte da tempo immemore della pasticceria tradizionale, i bolognesi potranno gustare dolci molto particolari, a cominciare da waffles, tortini, cupcakes e altre leccornie a forma di pene o di vulva, che, a seconda delle preferenze del cliente, possono essere guarniti con crema, panna, cioccolato e tanti altri gusti.

Con l’inaugurazione della nuova sede in via Borgo di San Pietro 21/A, è ufficialmente arrivata a Bologna "la pasticceria più sexy d’Italia", la cui proposta ha fatto il giro del mondo soprattutto per la tipologia di prodotti e il messaggio che vuole trasmettere.

"Il nostro - prosegue al Corriere Claudia - è un prodotto tendenzialmente teen. Lo apprezzano prevalentemente i più giovani, a cominciare dai liceali. Tuttavia, alla luce dell’esperienza delle altre sedi in Italia, il pubblico che ama questo nuovo modo di fare pasticceria è in realtà piuttosto variegato. Oltre a ragazzi, i nostri prodotti sono molto richiesti non solo da studenti universitari, ma anche e con una certa frequenza da persone più adulte, con un'età che supera i quarant'anni".