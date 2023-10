“Per Sgarbi Miss Italia finisce qui": il sottosegretario fuori dalla giuria

Per Vittorio Sgarbi, Miss Italia "finisce qui, come si diceva un tempo". Parola del deputato di Fratelli d'Italia, Fabio Pietrella, che durante una conferenza stampa alla Camera, è intervenuto su un eventuale ruolo del sottosegretario nella giuria del concorso di bellezza. Sarà un 'ritorno' a Salsomaggiore Terme (dal 7 all'11 novembre) per l'84esima edizione di Miss Italia. La presenza di Sgarbi nella giuria, al momento, sembra dunque tramontare. "E' stato contattato diverso tempo fa. Ci sono stati dei contatti ma ad oggi non è confermato" ha spiegato Patrizia Mirigliani, patron dell'evento. C'è un passo indietro? "Nessun passo indietro. Se lui era stato scelto per essere in giuria - risponde Mirigliani - era per la sua capacità di interpretare e raccontare la bellezza, questo è per noi molto importante però poi non abbiamo più avuto notizie. Quindi ritengo che in questo momento non sia con noi, poi si vedrà".

Il Sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi commenta il passo indietro degli organizzatori e dei "fiancheggiatori" di Miss Italia in merito alla richiesta di presiedere la giuria: “Alla lettura delle dichiarazioni fatte nel corso della conferenza stampa di oggi sono felice che le violente polemiche contro di me abbiano ottenuto il risultato di dimostrare la mia incompatibilità con Miss Italia. Faccio con onore il Sottosegretario, ma per fare il presidente di Miss Italia occorre almeno essere ministro”.