Giovane perde la gamba per l'attacco di uno squalo: è polemica sulla raccolta fondi per Matteo Mariotti

E' polemica per la raccolta fondi ideata da alcuni amici di Matteo Mariotti, il 20enne che ha perso una gamba dopo essere stato attaccato da uno squalo in Australia. Il giovane parmigiano si trova attualmente ricoverato nell’ospedale di Brisbane, dove è avvenuta l'operazione di amputazione.

Gli amici del giovane, che ha subito l’amputazione della gamba, qualche giorno fa avevano lanciato una raccolta fondi su GoFundMe per pagare le spese mediche.

Raccolta fondi

Sulla piattaforma sono arrivate più di settecento donazioni, accompagnate da messaggi di incoraggiamento: “Ti vogliamo bene, torna a casa presto!”, “Non sarà questo a fermarti”. .

Dopo le polemiche, sollevate dalla giornalista Selvaggia Lucarelli, impegnata da tempo in indagini sulle raccolte fondi, l'iniziativa è stata bloccata dopo aver raggiunto la quota di 61.658 euro. Il tetto della raccolta era di 50 mila euro, un tetto superato abbondantemente. Secondo la giornalista non erano state rese note le voci di spesa a favore del beneficiario. Nella polemica con Selvaggia Lucarelli è entrato anche il sindaco di Parma Michele Guerra che aveva postato su Instagram un post di ringraziamento agli amici per la raccolta fondi, senza inserire tuttavia nessun link all'iniziativa.