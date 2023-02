Pesaro, 27enne massacrato a coltellate in casa dall'ospite. Si cerca un amico

Pesaro, il 27enne Pierpaolo Panzieri massacrato a coltellate in casa. La polizia cerca un amico

Ci sarebbe una prima svolta nell’indagine sulla morte di Pierpaolo Panzieri, accoltellato nel bagno di casa, a Pesaro: la squadra mobile è alla ricerca di un amico della vittima, che al momento risulterebbe irreperibile. Da quanto si è appreso di tratterebbe di un pesarese di circa trent’anni, con il quale Panzieri avrebbe cenato la sera del 20 febbraio nella casa di Via Gavelli. Le modalità dell’omicidio (oltre 10 i colpi ricevuti dalla vittima) e i rilievi della scientifica hanno spinto gli inquirenti a cercare il killer nella cerchia di amici di Pierpaolo.



Pesaro, chi è Pierpaolo Panzieri, il 27enne massacrato a coltellate in casa



A scoprire il cadavere di Pierpaolo, 27 anni, giovane imprenditore con la passione per la musica e un lavoro nell’azienda di famiglia guidata dal padre, che vende materiali per l’edilizia a Vallefoglia, è stato il fratello della vittima, sollecitato dal genitore: “Questa mattina Pierpaolo ancora non si è visto al lavoro”. Erano le 9 e il fratello ha cercato di contattarlo al cellulare, inutilmente, poi ha chiesto alla padrona dell’abitazione dove era in affitto da due settimane le chiavi di riserva per entrare, ma la donna non le aveva. A quel punto si è precipitato in Via Gavelli, una strada cieca e stretta del centro storico di Pesaro, a pochi passi dal Conservatorio, ed è entrato di forza in casa. Ha trovato il corpo del fratello riverso a terra, privo di vita, e tanto sangue intorno.

Pesaro, il 27enne Pierpaolo Panzieri massacrato a coltellate in casa. Le prime indagini

Dopo l’omicidio, il killer ha chiuso la porta dell’abitazione ed è fuggito via portandosi dietro l’arma del delitto. Questa, forse un coltello, non è stata ancora ritrovata: la polizia l'ha cercata in casa, nei tombini intorno, tra la spazzatura e persino sui tetti, grazie all’intervento dei vigili del fuoco. Gli inquirenti sperano di avere qualche indicazione utile dall’esame delle telecamere che controllano il centro storico, che a Pesaro è isola pedonale aperta.