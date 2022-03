Pesaro proclamata Capitale italiana della cultura 2024

Pesaro sarà la Capitale italiana della Cultura 2024

Pesaro sarà la Capitale italiana della Cultura per il 2024. Lo ha annunciato il ministro della Cultura, Dario Franceschini. Il titolo dura un anno e prevede un milione di euro di finanziamento pubblico. Pesaro è stata scelta dalla giuria, presieduta da Silvia Calandrelli, tra altre 9 città finaliste: Grosseto, Mesagne, Siracusa, Ascoli Piceno, Chioggia, Sestri levente con il Tigullio, unione dei Comuni Pestum-Alto Cliento.

"Una grande emozione. Dedichiamo questa vittoria a Kharkiv, città della musica Unesco come noi in Ucraina, in questo momento sotto le bombe”, ha commentato così il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci appena saputo che la sua città sarà Capitale italiana della Cultura 2024. In mano, una foglia di ginkgo biloba, "l'albero della Pace sopravvissuto alla bomba atomica di Hiroshima", colorato di giallo e blu come la bandiera dell'Ucraina.

"La città di Pesaro offre al Paese una eccellente candidatura basata su un progetto culturale che, valorizzando un territorio già straordinariamente ricco di testimonianze storiche e preziosità paesaggistico-ambientali, propone azioni concrete attraverso le quali favorire anche l'integrazione, l'innovazione, lo sviluppo socio-economico". Riporta così la motivazione che ha portato alla proclamazione di Pesaro. " In questa prospettiva - si legge ancora - la proposta conferisce il giusto equilibrio a natura, cultura e tecnologia, tre elementi che si fondono in un contesto di azione condivisa tra pubblico e privato".

"L'enfasi data al valore della cittadinanza come riconoscimento e come pratica attraverso concreti esercizi, oggi più che mai, afferma una direzione che può generare contributi per altre esperienze future. Lo sforzo di coinvolgimento delle giovani generazioni in un programma impegnativo appare particolarmente interessante alla luce delle sfide che l'incertezza dei tempi propone. La valorizzazione del rapporto tra città e territorio con un programma esteso in modo articolato a tutti i comuni della provincia integra voci rendendo corale il conseguimento del titolo di Capitale della Cultura", conclude la spiegazione.

