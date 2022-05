Pestaggio fuori dalla discoteca. Il Pm: “È tentato omicidio”

Pestaggio a Brescia, la raffica di pugni fuori dalla discoteca sarebbe stata filmata

Nel novembre scorso il bergamasco Carlo Ferrandi è stato vittima di un brutale aggressione poco lontano da una discoteca a Corte Franca. A colpirlo violentemente sarebbe stato il ventiduenne bergamasco Giancarlo Gramendola. La raffica di pugni di Gramendola sarebbero stato filmato da uno smartphone. In sede d’interrogatorio il ragazzo di Calusco D’Adda si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere.

Secondo la ricostruzione dei fatti, il motivo del contendere sarebbe stato l’urto tra le macchine di Ferrandi e Gramendola. Inizialmente si sarebbe trattata di una comune lite verbale degenerata in uno scontro fisico tanto violento da attirare l’attenzione degli estranei presenti sul posto.

Pestaggio nel bresciano, le condizioni di Ferrandi non migliorano. Per il Pm si parla di omicidio

Le condizioni di Ferrandi restano tutt’ora precarie, non guariscono le gravissime lesioni del giovane di Brembate. Proprio per questo l’accusa non cambia idea e si concretizza l’ipotesi di tentato omicidio da parte del Pm.

