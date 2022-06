Peste suina, Piemonte e Liguria si uniscono. Rete anti-cinghiali lunga 260 km

Peste suina, commissario emergenza: "Abbatteremo 50 mila animali"

Dopo l'emergenza Covid è il turno della pesta suina. Un nuovo problema che si sta diffondendo sempre di più in Italia. Piemonte e Liguria, tra le regioni più colpite da questa malattia che riguarda gli animali, cinghiali e maiali nello specifico, si sono unite. Pali di legno conficcati ogni paio di metri nel terreno e una rete di metallo alta un metro e mezzo srotolata a mano un pezzo alla volta. Difficile dire, - si legge su Repubblica - di questo passo, quanto ci vorrà per completare i 130 chilometri di recinzione che, unita alla barriera già esistente creata dalle tre autostrade che corrono tra Piemonte e Liguria, crea un perimetro di 260 chilometri per isolare i 114 comuni toccati dal morbo della peste suina africana, che conta ad oggi 83 casi tra i cinghiali in Piemonte e 53 in Liguria e minaccia gli allevamenti di suini.

Di fronte alle perplessità di chi vede la nuova struttura troppo fragile per fermare i cinghiali, il commissario per l'emergenza Angelo Ferrari ribatte: "Reti come queste - spiega Ferrari alla Stampa - servono a contenere gli animali, non sono fatte per sopportare un’onda d’urto, ma sono state studiate dai nostri tecnici sulla falsariga di quelle usate in Belgio". Quando la recinzione inizierà a prendere forma, inizierà il piano di abbattimento che si stima possa interessare 50 mila cinghiali. Nel frattempo è stato dato il via libera al depopolamento degli ungulati anche fuori dalla zona rossa". Ma mentre in Piemonte sono state appena concesse le passeggiate lungo i sentieri tracciati, in Liguria sono state riaperte tutte le attività ricreative outdoor, buona fonte di reddito per chi vive di turismo in queste zone. "Tra pochi giorni qui inizieranno a nascere i funghi", si preoccupano in zona.

